Migranti, non si arresta l’ondata dei disperati: nuovo sbarco nella Locride

l’emergenza

ROCCELLA JONICA Non si arresta l’emergenza migranti nella Locride. Questa notte un nuovo sbarco si è registrato nel porto di Roccella Jonica, con un’ottantina di migranti intercettati al largo della costa ionica calabrese. A dare notizia “Buongiorno Regione” del Tg3 Calabria, che questa mattina aveva come ospite il sindaco Vittorio Zito: il primo cittadino di Roccella Jonica ha lanciato un nuovo appello al governo e in particolare al ministro dell’Interno Lamorgese affinché l’azione del Comune e degli enti locali sia sostenuta con mezzi e risorsa adeguati, evidenziando comunque che nei prossimi giorni sono previsti incontri a livelli ministeriali. Sempre più sotto pressione infatti il porto di Roccella Jonica a causa della nuova ondata di migranti. Sono infatti ormai una ventina gli sbarchi contati dall’inizio dell’anno.