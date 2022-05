Catanzaro, un arresto per spaccio di eroina e cocaina

la perquisizione

CATANZARO I militari della Stazione di Catanzaro Santa Maria coadiuvati dai militari della Cio di Vibo Valentia hanno tratto in arresto un soggetto perché in seguito a una perquisizione personale, veicolare e locale è stato trovato in possesso di quantitativi non modici di sostanza stupefacente di diversa tipologia finalizzata alla vendita. Più precisamente, nella disponibilità dell’uomo sono stati rinvenuti due involucri in cellophane contenenti rispettivamente 38 grammi di eroina e 16 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, del materiale da taglio, nonché banconote di diverso taglio per un valore complessivo di 3.300,00 euro. Il soggetto è stato tratto in arresto in flagranza di reato ed attualmente si trova sottoposto al regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità giudiziaria. Il procedimento pende nella fase delle indagini.