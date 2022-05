Vibo Valentia, Gio Evan al Maggio dei Libri

l’evento

VIBO VALENTIA Gio Evan arriva a Vibo Valentia e in Calabria con unica data regionale. Il cantante, scrittore e poeta presenterà la sua ultima fatica letteraria dal titolo “Vivere a squarciagola”, edito da Rizzoli e appena pubblicato. Per l’occasione intratterrà il pubblico con uno spettacolo e un mix di canzoni, poesie e presentazione del suo libro.

La presentazione avverrà venerdì 20 maggio 2022, all’interno delle iniziative del Maggio dei libri, nel chiostro dello splendido Palazzo Gagliardi in zona Cev a partire dalle ore 19.00 fino ad esaurimento posti.

Evento nato dalla collaborazione tra Electa-Vibook e Mondadori Bookstore Vibo Valentia. A fine serata l’artista incontrerà i suoi fans nella piazzetta del Cev per il firmacopie e selfie con pass-book Mondadori.