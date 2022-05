l’incontro

COSENZA Prima riunione del Partito Democratico di Cosenza per l’attuazione della piattaforma politico-programmatica, approvata dal congresso cittadino, convocata dal segretario provinciale Vittorio Pecoraro e dalla segretaria cittadina Rosi Caligiuri. Presenti anche il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, la vicesindaca Maria Pia Funaro, l’assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli, il capogruppo Pd in Consiglio Francesco Alimena, i consiglieri comunali D’Antonio, Graziadio, Mascaro, Tinto, De Paola, Trecroci. Ovviamente presenti anche i colonnelli dem: la deputata Enza Bruno Bossio, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Iacucci e Carlo Guccione della direzione nazionale del partito. In sala anche i componenti dell’assemblea provinciale Maria Locanto, Cassano e Vincenzo Covelli.

Nel corso della riunione, Pecoraro si è detto «orgoglioso del lavoro del Partito democratico fatto in Consiglio e nella Giunta della città di Cosenza» ribadendo il pieno sostegno di tutta la comunità democratica «all’azione dell’amministrazione e la fiducia nell’opera del sindaco Caruso». «Insieme a tutte le forze progressiste che compongono questa maggioranza, il Partito democratico rappresenta uno dei pilastri fondamentali di questa esperienza amministrativa e spetta dunque a noi un importante compito di indirizzo politico che vogliamo assolvere con entusiasmo, lealtà e responsabilità. Adesso dopo aver rinnovato i nostri organismi dirigenti e aver ritrovato una piena e forte unità fra di noi, è il momento di parlare alla città e della città, di consegnare la nostra visione per il futuro, visione che parla il linguaggio della modernizzazione, della lotta alle disuguaglianze e della transizione ecologica e digitale», ha aggiunto il segretario Pecoraro.

Le tre proposte nell’agenda comunale

Nel corso del dibattito, si è, dunque, proceduto, su istanza della segretaria cittadina Caligiuri ad approfondire la discussione programmatica iniziata al congresso cittadino. Tre i punti fondamentali che il Partito democratico porrà nell’agenda dell’amministrazione comunale: la Metropolitana leggera, il nuovo ospedale, e l’unione dei Comuni Cosenza-Rende e Castrolibero. «Occorre dare compimento al progetto della “città unica”. In tal senso, ha proseguito Pecoraro, le scelte prioritarie dell’azione amministrativa di palazzo dei Bruzi dovranno essere coerenti alla strategia di costruire una prospettiva di crescita di una città e della sua area urbana, che ha l’ambizione di tornare ad essere snodo centrale dello sviluppo del sistema territoriale calabrese». Le riunioni della Federazione provinciale del Pd di Cosenza proseguiranno e il confronto sarà allargato al contributo di tutte le forze della maggioranza di palazzo dei Bruzi e con il vertice della stessa amministrazione comunale.