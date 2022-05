Complesso “San Domenico” di Cosenza, presto i lavori di restauro

L’intervento

COSENZA «Il Complesso monumentale di San Domenico sarà presto interessato da un significativo intervento di restauro che si inquadra negli interventi previsti dal CIS “Cosenza Centro Storico”». Lo comunica una nota del Comune di Cosenza che aggiunge: «A tal proposito, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, attraverso il suo consigliere delegato Francesco Alimena e il Settore 11 – Protezione Civile, Salvaguardia, messa in sicurezza e valorizzazione del Centro Storico, Programmi CIS – Cosenza e Agenda Urbana, ha pubblicato il bando di gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento di servizi tecnici riguardanti l’architettura e l’ingegneria relativi proprio al restauro del Complesso di San Domenico».

«I lavori previsti riguardano il consolidamento strutturale, il recupero ed il restauro di alcune parti dell’edificio – è detto nella nota – al fine di garantirne e migliorarne la fruizione. Entrando più nello specifico, le singole unità d’intervento comprendono alcuni ambiti claustrali del complesso monastico che non sono stati già interessati da un primo intervento realizzato in precedenza».

«L’operazione proposta – si legge ancora – comprende interventi sulla facciata all’interno del chiostro, sul corrispondente loggiato, sugli ambiti interni delle aule e sulla copertura del piano sottotetto. Per le facciate, per il loggiato e per l’interno delle aule, al fine di garantire uniformità nell’intervento di completamento, si è tenuto conto delle soluzioni progettuali adottate nel primo intervento che ha interessato la facciata ed il loggiato dell’ala anteriore, nonché l’ambito interno dell’aula Capitolare. Gli interventi programmati saranno inclusivi per persone con disabilità con l’eliminazione delle barriere architettoniche. Con il completamento dei lavori e con l’ampliamento delle superfici fruibili si potrà dire che il Complesso monumentale di San Domenico sarà complessivamente riorganizzato e rinnovato, anche attraverso un processo di progettazione partecipata con il coinvolgimento degli abitanti del quartiere».

«Entro dicembre – conclude la nota – è previsto l’affidamento all’impresa con appalto integrato. L’inizio dei lavori avverrà nel primo trimestre 2023. Tutta la documentazione per la partecipazione e’ disponibile al seguente indirizzo: https://comunedicosenza.traspare.com».

La documentazione di gara e la documentazione tecnica sono disponibili anche presso l’Ufficio del RUP al primo piano del Complesso di San Domenico, in via Sertorio Quattromani.

Il bando di gara scade alle ore 12,00 del 9 giugno prossimo, termine ultimo per la ricezione delle offerte.

Per ulteriori informazioni collegarsi al sito del Comune di Cosenza al seguente link:

https://comunedicosenza.traspare.com/announcements/4 .