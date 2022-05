L’iniziativa

MORANO CALABRO «Stamattina ho avuto l’onore di inaugurare alla presenza di tantissime persone la nuova “Ciclovia Campotenese – Morano Calabro” realizzata grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Calabria sullo storico tracciato dell’ex Ferrovia Calabro Lucana». Lo scrive su Facebook il presidente del Parco del Pollino,

Domenico Pappaterra.

«Abbiamo scelto questa data del 24 maggio perché oggi è la Giornata Europea dei Parchi. Una grande ciclabile – prosegue – all’insegna del turismo slow ed ecocompatibile, uno sport in forte espansione che costituisce un nuovo approccio alla fruizione dei territori e alle modalità di movimento delle persone. Non è stato un caso che oggi a Campotenese ci fossero cicloturisti provenienti dall’Italia e da diversi Paesi europei grazie al progetto BestMed».

«Un sentito ringraziamento alla Regione Calabria ed al Comune di Morano Calabro per aver creduto e condiviso questo sogno, che non si esaurisce qui perché siamo già al lavoro per realizzare il prolungamento verso Mormanno – conclude il presidente dell’ente parco – grazie ad un ulteriore finanziamento della Regione, per poi proseguire fino a Laino Borgo al confine lucano e scendendo verso il Mar Ionio l’obiettivo è di prolungare la Ciclovia da Castrovillari fino a Civita passando da Frascineto».