Il mistero della Frecciargento fantasma: (per 17 giorni) scompare a Sibari e ricompare a Paola

curiosità

CORIGLIANO ROSSANO È un mistero quello che avvolge la Frecciargento “fantasma”, che scompare a Sibari e ricompare a Paola. Certamente si tratta di stranezze del portale Trenitalia che comunque sta creando molti problemi ai viaggiatori che dalla Sibaritide vogliono partire alla volta di Roma, Milano, Firenze, Bologna (e Bolzano) con un comodo treno Frecciargento.

E allora sta capitando che se si vuole prenotare e acquistare il biglietto sulla Freccia Sibari-Bolzano dall’11 al 28 giugno, ci si imbatta nella dicitura «posti esauriti» e «soluzione non acquistabile». Prima di quella data e dopo, non c’è alcun problema nell’organizzare la partenza.

Magicamente, però, la Freccia 8509 indisponibile per quei diciassette giorni da Sibari ricompare disponibile, prenotabile ed acquistabile dalla stazione di Paola.

La questione ha del paradossale: è come se il treno Frecciargento 8509 fosse sempre pieno, ma solo da Sibari a Paola.

Il problema sta creando non pochi disagi ai viaggiatori – e li creerà alla stessa Trenitalia se il treno dovesse partire mezzo vuoto – che stanno programmando una partenza da Sibari, dal 17 al 28 maggio, magari dopo due anni tappati in casa. Chi vorrà salire su una Freccia – e più precisamente su quella Freccia – dovrà includere anche un trasferimento da un qualunque comune della Sibaritide (e perché no, del Crotonese) fino a Paola. Ma in auto. Misteri… dei portali. (lu.la.)