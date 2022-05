Breast Unit in Calabria, prevenzione dei tumori al seno. «Si fa poco o nulla»

l’allarme

CATANZARO Nel corso del congresso molto animata la tavola rotonda sul tema “Le donne incontrano i medici in prima linea nella prevenzione”. Dagli interventi dei medici, responsabili provinciali degli screening mammografici, è emerso che la prevenzione, oggi più che mai, è indispensabile per poter riscontrare in tempo un’eventuale patologia oncologica e quindi per avere maggiori possibilità di sopravvivenza. Tuttavia in ogni realtà non mancano le criticità: dalla carenza di strumentazione all’assenza di comunicazione sulle campagne di sensibilizzazione, alla distribuzione di mezzi dove non c’è necessità. Per Anna Giorno (responsabile screening Cosenza) «in Calabria gli screening non sono statisticamente evidenti, per mancata coordinazione delle prestazioni genericamente offerte come prevenzione. Le donne sensibilizzate alla prevenzione si rivolgono alla sanità pubblica per fare la mammografia. Non riuscendo a essere soddisfatte dagli screening ricorrono a mammografie in prevenzione, che però non rientrano nel percorso di sorveglianza offerto dallo screening. Bisogna discutere in sede di accreditamento regionale delle prestazioni, e collegare i radiologi della prevenzione al sistema dello screening. Abbiamo ottimi professionisti ma ‘armadi in disordine’. È tempo di mettere ordine. Noi vendiamo salute e quindi dobbiamo pretendere il giusto rispetto per i cittadini. La politica finora non si è identificata con i bisogni della collettività». Annalisa Spinelli (responsabile per Catanzaro) ha ribadito: «Lo screening è un Lea (Livello essenziale di assistenza) ed è il paradigma della sanità calabrese, non rispettarlo significa non garantire i cittadini. La prevenzione salva la vita e lo abbiamo capito anche grazie al Covid. In Calabria l’incidenza dei tumori è minore rispetto ad altre regioni ma la sopravvivenza è inferiore rispetto al resto del Paese; allora sfruttiamo il vantaggio di una vita lontana dalle metropoli, ma godiamo degli stessi strumenti di prevenzione e cura del resto d’Italia». Teresa Landro (responsabile Vibo Valentia) ha sentenziato: «il lavoro dell’organizzazione interna va motivato e valorizzato. L’offerta deve essere di qualità». Giancarmine La Greca (responsabile Crotone) ha rimarcato il fatto che «a Crotone dal febbraio 2021 si lavora quasi esclusivamente per il Covid. Per gli screening – ha evidenziato – facciamo poco e niente con le conseguenze che si possono immaginare. Abbiamo un solo mammografo digitale, ce ne hanno promesso un secondo ma ancora non è arrivato. Ci hanno promesso un centro di refertazione unica ma, ancora niente. Aspettiamo che le promesse vengano mantenute». Il congresso ha registrato il supporto fattivo di alcune associazioni che si occupano della cura dei tumori al seno, tra queste “Europa donna” con la referente della neo-nata delegazione Calabria Maria Anedda che ha sottolineato: «Come associazione siamo nati il 4 marzo, siamo 16 in tutta la regione che si occupano di oncologia e di tumore al seno in particolare. Tra i nostri obiettivi precipui l’incremento degli screening e il potenziamento delle Breast Unit. Vogliamo evitare l’emigrazione sanitaria e, a tale scopo, vogliamo favorire la rete. Chiediamo, pertanto, che venga istituita la rete senologica calabrese e sia presente al tavolo di lavoro interistituzionale a partire dal monitoraggio dei dati. Ciò al fine di potenziare i centri di senologia esistenti sul territorio».

Il congresso medico-scientifico svoltosi alla Cittadella regionale

È intervenuta anche Arianna Cosentino di “Salute donna”, sodalizio che in Calabria è attivo da 20 anni. «Ci occupiamo di prevenzione oncologica – ha precisato Cosentino – e siamo in contatto diretto con l’istituto Nazionale dei tumori di Milano. Nel nostro gruppo c’è anche la psico-oncologa, figura necessaria per accompagnare psicologicamente la paziente che deve affrontare il percorso di cura. Facciamo 400 visite senologiche all’anno andando a girare nei paesini dell’entroterra dove andiamo a fare opera di sensibilizzazione sulla prevenzione».

Il ruolo delle Breast Unit