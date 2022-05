Premi speciali al XX Concorso Internazionale di Città del vino

calabria sul podio

CATANZARO Si arricchisce il medagliere della Calabria con i vini che hanno partecipato al XX Concorso Internazionale di Città del vino, svoltosi a Priocca (Cn),ospitati nella grande struttura di Mondo del vino con le medaglie dei premi speciali: Premio Speciale Città del Bio e Forum degli spumanti. Per la prima sezione due le medaglie d’argento attribuite ai vini biologici, prodotti con tecniche sostenibili e a basso impatto, caratterizzati pertanto da piccole produzioni e in condizioni pedologiche e microclimatiche congeniali. Sono i rossi Crete del Falco 2018 dell’ Azienda Agricola Termine Grosso di Antonio Giglio Verga di Roccabernarda (Kr) e Don Raffaele 2018 dei Baroni Capoano di Cirò marina. Il primo vino è un blend di Gaglioppo al 55%, con merlot 15%, cabernet sauvignon e cabernet franc, coltivato nei vigneti di Roccabernarda; il secondo è un Ciro Dop Rosso Classico Superiore da Gaglioppo in purezza. E’ una riserva di 14° alcolici e come tale un rosso corposo e persistente, un vino di nicchia con bottiglie numerate, un cru da un vigneto allevato ad alberello, in terreni collinari, con raccolta in ottobre e lunga macerazione. Per il Premio speciale Forum degli spumanti si accredita la medaglia d’oro il Centocamere 2019 del Barone G.R. Macri di Locri ottenuto dal vitigno Mantonico 100%. Il medagliere Calabria a conclusione di tutti i risultati completi della XX edizione del Concorso si compone di 11 medaglie oro, 2 d’ argento per i vini e un argento per la grappa. La premiazione si svolgerà a Torino, il prossimo 7 luglio, al grande centro congressi della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino durante la quale le aziende e sindaci riceveranno gli attestati di Gran Medaglia d’Oro e Medaglia d’Oro e i premi speciali a ribadire il legame tra vino – territorio ed amministrazioni comunali.