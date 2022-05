Santa Maria del Cedro, domani l’incontro dedicato alla Giudecche e alla cultura ebraica

la calabria ebraica

SANTA MARIA DEL CEDRO «Domani, martedì 31 maggio, a partire dalle 10, promosso dalla Regione, assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Mobilità, guidato da Fausto Orsomarso, si svolgerà a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza – si legge in una nota – il convegno dedicato alle Giudecche e ai luoghi della memoria. Interverranno, tra gli altri, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, l’assessore Orsomarso, l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, Roberto Busso, Ad di Gabetti Property Solutions, Roque Pugliese, referente per la Calabria dell’Ucei, il giornalista Klaus Davi, e Francesco Maria Spanò dell’Università Luiss. Protagonisti dell’iniziativa i racconti di alcuni luoghi simbolo della cultura ebraica in Calabria: la Giudecca di Nicotera, la sinagoga e il sito ebraico di Bova e di Bova Marina, gli eventi di Santa Maria del Cedro dedicati all’agrume particolarmente caro al popolo ebraico. Il programma pomeridiano prevede un ampio spazio al racconto di alcuni comuni calabresi che hanno conservato importanti tracce della cultura ebraica, siano esse in forma di Giudecche, siti, tradizioni popolari, toponomastica. L’iniziativa – conclude la nota – sarà anche trasmessa integralmente in diretta Facebook».