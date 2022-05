Il candidato si prepara alle nozze. Valerio Donato promesso sposo

la cerimonia

CATANZARO È tempo di impegni per Valerio Donato. Quello politico lo ha preso qualche settimana fa, con la decisione di candidati a sindaco di Catanzaro. Questa mattina ha fatto il bis, nella sfera privata. L’avvocato e ordinario di Diritto privato all’Università Magna Graecia di Catanzaro e l’imprenditrice Gina Bagnato si sono felicemente scambiati la promessa di matrimonio. Poi le foto di rito nel suggestivo polmone verde di Villa Margherita, accanto al Municipio.

Valerio Donato e Gina Bagnato

Un tocco di leggerezza nella faticosa campagna elettorale che Donato conduce in testa a “Progetto Rinascita”, la coalizione che guida verso la competizione elettorale che terminerà il 12 giugno. L’impegno pare sia celebrare il matrimonio nel mese di luglio a Curinga, il borgo di oltre 6mila abitanti nella Piana di Lamezia Terme. In omaggio (forse) al “Gigante Buono”, il platano orientale millenario d’incomparabile valore che ogni anno attrae migliaia di visitatori. Oppure per avviare, qualora Donato diventasse il primo cittadino del capoluogo, le prime interlocuzioni per realizzare l’“Area Vasta Catanzaro-Lamezia”. Tuttavia Donato per oggi non ha cancellato gli impegni politici, visto che ha in programma un incontro con numerose famiglie alle prese con la disabilità. Ai promessi sposi gli auguri della direzione e della redazione del Corriere della Calabria. (redazione@corrierecal.it)