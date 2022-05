Viabilità nel Vibonese, la Cisal chiede un incontro per “salvare” la stagione estiva

la richiesta

VIBO VALENTIA Arriva l’estate ed in provincia di Vibo Valentia torna l’annosa e delicata problematica della viabilità. Non a caso nei giorni scorsi nella sede di Palazzo ex Enel, in un incontro tra il presidente della Provincia, Salvatore Solano, i componenti della Commissione consiliare provinciale viabilità, e alcuni Consiglieri regionali del territorio, si è provato a fare il punto mettendo sul tavolo le esigenze più stringenti dei cittadini delle zone costiere e interne. Dal mare alla montagna i problemi sono gli stessi. Sicurezza e pulizia gli obiettivi da centrare in fretta, considerata la stagione turistica ormai alle porte. «Abbiamo chiesto un incontro per conoscere e approfondire i temi trattati nella riunione dei giorni scorsi, per dare il nostro contributo e cercare di trovare insieme delle soluzioni concrete – spiega Vitaliano Papillo, segretario provinciale della Cisal –. Per puntare ad uno sviluppo e a un potenziamento generale del territorio e dei servizi crediamo siano necessari una serie di investimenti strutturali sulla viabilità, con interventi per la messa in sicurezza, per la pulizia, anche delle strade minori, fondamentali per i collegamenti tra i centri turistici più grandi. Con un Ente intermedio che può contare su somme esigue da poter destinare a questo fondamentale servizio – continua Papillo – diventa determinate fare rete per costruire insieme una strategia di sostanza, di pianificazione multi-settoriale e infra-istituzionale di obiettivi, di risorse e competenze al servizio di un’idea di territorialità fruibile in ogni sua componente. Senza dimenticare la forte carenza di personale dedicato ai 900km di arterie stradali».

«Al momento – rileva – alla Provincia di Vibo sono pochissimi i lavoratori destinati alla viabilità ed i mezzi per la manutenzione non sono calibrati per le esigenze del territorio. Da una interlocuzione con i nostri rappresentanti sindacali ed i lavoratori – sottolinea – siamo a conoscenza di ripetuti problemi ad alcune componenti meccaniche che ne hanno condizionato l’utilizzo. Condizioni che espongono gli stessi lavoratori a rischi e responsabilità ulteriori. Auspichiamo quindi – conclude Papillo – un incontro imminente con il presidente della Provincia, il presidente ed i componenti della commissione viabilità ed il responsabile al personale per discutere di queste ed altre criticità legate al territorio vibonese».