Belvedere si prepara a uscire dal commissariamento. La sfida tra candidati a “20.20”

verso il voto

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20”, il talk di approfondimento politico in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de L’altro Corriere tv. Nella edizione di oggi, sarà di scena Belvedere Marittimo, importante centro rivierasco del Cosentino interessato dal turno elettorale amministrativo del prossimo 12 giugno.

La cittadina tirrenica attualmente è amministrata dalla commissaria prefettizia Regina Antonella Bardari, che ha preso le redini del Comune quasi un anno fa in seguito allo scioglimento della civica assise provocato da una crisi politica divampata nei ranghi dell’ex maggioranza consiliare.

Ospiti di Ugo Floro, Maria Rachele Filicetti, candidata a sindaco per la lista “Uniti per Belvedere”, e Ugo Massimilla, a capo della formazione “Impegno Comune per Belvedere Marittimo”.

Non sarà invece presente Vincenzo Cascini, che guida la lista “Progetto Belvedere “.

È una campagna elettorale molto sentita quella che sta animando da diverse settimane l’importante centro costiero, anche per l’alto tasso di competitività dei contendenti chiamati peraltro in questi giorni dall’opinione pubblica locale a illustrare soluzioni efficaci e di immediata attuabilità da dare ad un territorio comunale gravemente danneggiato dall’ultimo nubifragio.

Un evento che ha messo a nudo non poche criticità legate alla piaga del dissesto idrogeologico e che purtroppo in Calabria riguarda centinaia di municipalità. (redazione@corrierecal.it)