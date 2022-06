Rissa a sprangate a Corigliano Rossano: tutti arrestati

l’intervento

CORIGLIANO ROSSANO Tutti arrestati dopo la feroce rissa a colpi di spranga di mercoledì sera. È finita così la serata di follia, dopo l’intervento dei Carabinieri del Norm del Reparto territoriale di Corigliano Rossano unitamente a quelli del Comando Stazione Scalo. I militari sono intervenuti per sedare la rissa scaturita per futili motivi lungo la via Nazionale dello scalo coriglianese. Protagonisti dei fatti cittadini di nazionalità bulgara e rumena. I militari hanno arrestato in flagranza di reato tutti i coinvolti.

L’attività investigativa intrapresa dai carabinieri ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria e in attesa dei successivi sviluppi, quanto successo in pieno centro allo scalo coriglianese e in particolare, il tentativo di uno dei soggetti coinvolti di attentare alla vita di un altro bulgaro rimasto gravemente ferito, e successivamente ricoverato in ospedale. I tre bulgari sono stati, pertanto, sottoposti al regime degli arresti domiciliari, mentre per il rumeno arrestato dopo le formalità di rito è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Continuano senza sosta le attività di prevenzione e repressione poste in essere dai militari del Reparto Territoriale nei confronti della criminalità diffusa sul territorio di Corigliano-Rossano, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Alessandro D’Alessio