CORIGLIANO ROSSANO Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale sulla Statale 106 tra gli svincoli di Thurio e Sibari. Secondo i primi accertamenti l’incidente avrebbe coinvolto tre vetture, per dinamiche ancora da ricostruire. I due feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Corigliano-Rossano. Sul posto operatori del 118 e forze dell’ordine per i rilievi di rito. Disagi e rallentamenti alla circolazione.