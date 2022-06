Comunali, Salvini: «A Catanzaro e in altre città Fratelli d’Italia ha rotto il centrodestra»

verso il voto

«Sulle amministrative di domenica io sono assolutamente fiducioso e ottimista». Lo ha detto questa sera il leader della Lega Matteo Salvini a Castiglione delle Stiviere (Mantova). «Domenica – ha detto Salvini – voteranno più di mille Comuni. La Lega si presenta con 52 sindaci uscenti e ne presenta più di 30 nuovi. Siamo con il nostro simbolo in più di 400 Comuni. In Lombardia e altrove conto che il centrodestra e la Lega passino le elezioni con più sindaci di quelli che avevamo ieri». Salvini non si nasconde che in alcune realtà non sarà facile vincere. «Io – ha detto – sono per unire e lavoro per questo. Purtroppo qualcuno ha rotto il centrodestra. Penso a Parma, Viterbo, Catanzaro, Mortara, Jesolo dove Fratelli d’Italia ha deciso di andare da solo. Spero siano delle eccezioni perché uniti si vince, divisi si perde. La Lega lavora per l’unità: l’anno prossimo vogliamo vincere alle Politiche con una maggioranza di centrodestra. Non voglio pensare di restare altro tempo al governo con i compagni del Pd».