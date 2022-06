Inquinamento ambientale, assolto l’ex sindaco di Cariati

La decisione

CORIGLIANO-ROSSANO Assolti per non aver commesso il fatto. È la decisione adottata dal Tribunale di Castrovillari nei confronti dell’ex sindaco di Cariati, Filippo Sero, difeso dall’avvocato Ettore Zagarese e dell’ex dirigente dell’Ufficio tecnico–ambiente del medesimo Comune, Antonio Dell’Armi, difeso dall’avvocato Giovanni Zagarese.

I due erano stati accusati del delitto di inquinamento perché, nelle rispettive qualità e durante lo svolgimento del loro mandato amministrativo, avrebbero omesso i dovuti controlli sul depuratore comunale sito in località “Nicà” del Comune di Cariati. Da quell’impianto, secondo quanto emerso dall’indagine, sarebbero fuoriuscite acque reflue, non correttamente depurate, che sarebbero finite direttamente nel “Fiume Nicà” che a sua volta si riversa in mare, con ulteriore violazione del vincolo paesaggistico-ambientale.

Rispetto ai fatti sia l’ex sindaco che il dipendente si erano sin da subito dichiarati estranei ed avevano fornito una serie di elementi probatori mirati a dimostrare la loro estraneità e la correttezza del loro operato definito dai difensori nel corso delle loro difese «pignolo e zelante». Dello stesso avviso il Tribunale di Castrovillari che ha pronunciato la sentenza di assoluzione