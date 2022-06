Beccato con marijuana pronta per lo spaccio, uomo arrestato a Vibo Valentia

l’intervento

VIBO VALENTIA Continua l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio ad opera della Polizia di Stato nella città e nella provincia di Vibo Valentia. Da giorni la Squadra Mobile seguiva movimenti sospetti nei pressi degli alloggi popolari del centro cittadino, dove gli investigatori avevano il sospetto della presenza di un’attività di spaccio.

Nel corso della mattinata del 3 giugno i poliziotti effettuavano una perquisizione in un’abitazione di un uomo, rinvenendo in un ripostiglio nello scantinato 50 grammi di marijuana suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, 25 semi di canapa indiana per la coltivazione dello stupefacente e la somma in contanti di 520 euro.

Al termine dell’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal Procuratore Capo Camillo Falvo, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga e sottoposto agli arresti domiciliari.