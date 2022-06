Catanzaro, Donato: «La nostra idea di rigenerazione urbana con il Progetto rinascita»

VERSO LE ELEZIONI

CATANZARO «La rigenerazione urbana e la necessaria opera di rammendo delle tante realtà – in sofferenza anche perché, disconnesse fra loro, non possono cogliere i vantaggi discendenti da un Sistema-Città urbanisticamente armonico, capace di mettere in rete i punti di forza e a valore le potenzialità ambientali, economiche, culturali e architettoniche di ciascun quartiere – costituiscono l’impegno prioritario per la nuova Amministrazione comunale. Senza interconnessione di spazi e azioni individuali e collettive, si perde il valore aggiunto delle sinergie. E le sinergie e le connessioni, nella società della conoscenza, dell’economia circolare, delle bio-tecnologie e della rivoluzione digitale, oggi sono tutto». È quanto afferma Valerio Donato, secondo cui «la visione di città che si rinviene nel nostro programma, contempla le risposte alle innumerevoli emergenze, ma soprattutto intende superare, una volta per tutte, il modello di sviluppo, asimmetrico e diseguale, perseguito a partire dalla metà del secolo scorso, quando ci si illuse che concentrando attenzione e risorse solo su alcune parti della città, anche il resto ne avrebbe avuto benefici. Il risultato è lo sgretolamento della comunità catanzarese, a cui occorre rispondere con immediatezza con un ben definito “Patto sociale” e l’utilizzazione della “Conferenza dei cittadini”, statutariamente prevista e mai valorizzata. La partecipazione alle politiche pubbliche come condizione imprescindibile per il buon governo che esige lo strumento del Bilancio partecipativo».

«A quel vecchio modello di sviluppo – prosegue Donato – che incredibilmente riteneva di bypassare persino le opportunità offerte dal mare e che, anteponendo gli interessi di pochi a quelli generali, ha concorso a frammentare la città, a deprimere il centro storico, a isolare le realtà più periferiche e a determinare le odierne diseconomie e incongruenze, noi contrapponiamo un “Progetto Rinascita”, costruito in autonomia e indipendenza da qualsivoglia centro di potere, lobbistico e affaristico. Costruito laicamente, mettendo assieme le forze civiche e politiche disponibili non per galleggiare nelle poltrone di Palazzo De Nobili, ma a occuparsi, con capacità e competenza, sia delle emergenze che delle iniziative da mettere a terra in coerenza con un moderno piano di sviluppo che faccia di Catanzaro una città europea tecnologicamente attrezzata e competitiva – conclude il candidato sindaco – e le consenta di affrontare e vincere le sfide della digitalizzazione e dell’innovazione, della transizione ecologica e dell’inclusione sociale».