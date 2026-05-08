Ancora violenza a Vibo Valentia, nella notte spari contro l’auto di un cameriere

escalation criminale

VIBO VALENTIA Non si arresta l’escalation criminale nel Vibonese. Anche questa notte altri corpi d’arma da fuoco sono stati sparati verso la macchina di un cameriere nel comune di San Gregorio d’Ippona, lo stesso in cui ieri notte è accaduto un altro episodio: l’intimidazione al titolare di un salone di parrucchieri, il cui veicolo è stato raggiunto da numerosi spari. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi. Le indagini ora verteranno su un possibile legame tra i diversi episodi che hanno colpito la zona industriale, Jonadi e San Gregorio d’Ippona in questi giorni e, soprattutto, se i raid sono legati all’ambiente della criminalità organizzata. Il Comune di San Gregorio d’Ippona, dopo aver già condannato quanto accaduto ieri, ha espresso «massima solidarietà» alla vittima dell’intimidazione avvenuta stanotte. (ma.ru.)

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