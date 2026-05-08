Cosenza, imprese in crescita nel primo trimestre 2026: saldo positivo per il tessuto produttivo
Secondo i dati della Camera di Commercio, nel primo trimestre del 2026 la provincia di Cosenza ha registrato un saldo positivo di 53 imprese
COSENZA «La provincia di Cosenza apre il 2026 con un tessuto imprenditoriale che continua a mostrare capacità di tenuta, pur in un contesto economico complesso e caratterizzato da profonde trasformazioni strutturali. Secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Cosenza relativi al primo trimestre 2026, le imprese registrate sul territorio provinciale sono 64.486». E’ quanto comunica l’ente camerale. «Nel periodo gennaio-marzo – si legge in una nota – si registrano 1.018 nuove iscrizioni e 965 cessazioni, con un saldo positivo di +53 imprese. Il dato evidenzia una dinamica incoraggiante sul fronte della resilienza del sistema produttivo locale: diminuiscono infatti le chiusure rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Parallelamente, – si osserva – il dato relativo alle nuove iscrizioni conferma l’importanza di continuare a sostenere la nascita e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali attraverso strumenti dedicati agli investimenti, all’innovazione, alla digitalizzazione e all’autoimprenditorialità, ambiti sui quali l’ente camerale continua a intervenire con misure e incentivi a supporto del sistema economico locale». L’analisi settoriale conferma, inoltre, il ruolo trainante dei servizi, del turismo, della digitalizzazione e delle attività legate alla transizione green, mentre il commercio tradizionale continua a registrare le maggiori difficoltà. «Le costruzioni, dopo la spinta degli incentivi edilizi degli ultimi anni, mostrano – prosegue la nota – una fase di progressivo rallentamento». Tra i temi strategici evidenziati dai report figurano inoltre: il rafforzamento delle infrastrutture materiali e logistiche; la transizione digitale ed energetica delle imprese; la difficoltà di reperimento di personale qualificato; la necessità di trattenere competenze e giovani professionalità sul territorio. «La Camera di Commercio di Cosenza – si legge infine – continua così a mettere a disposizione di imprese, professionisti e cittadini strumenti di analisi economica utili a comprendere l’evoluzione del sistema produttivo provinciale e orientare le future strategie di sviluppo».
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