Cosenza, imprese in crescita nel primo trimestre 2026: saldo positivo per il tessuto produttivo

i dati

COSENZA «La provincia di Cosenza apre il 2026 con un tessuto imprenditoriale che continua a mostrare capacità di tenuta, pur in un contesto economico complesso e caratterizzato da profonde trasformazioni strutturali. Secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Cosenza relativi al primo trimestre 2026, le imprese registrate sul territorio provinciale sono 64.486». E’ quanto comunica l’ente camerale. «Nel periodo gennaio-marzo – si legge in una nota – si registrano 1.018 nuove iscrizioni e 965 cessazioni, con un saldo positivo di +53 imprese. Il dato evidenzia una dinamica incoraggiante sul fronte della resilienza del sistema produttivo locale: diminuiscono infatti le chiusure rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Parallelamente, – si osserva – il dato relativo alle nuove iscrizioni conferma l’importanza di continuare a sostenere la nascita e la crescita di nuove iniziative imprenditoriali attraverso strumenti dedicati agli investimenti, all’innovazione, alla digitalizzazione e all’autoimprenditorialità, ambiti sui quali l’ente camerale continua a intervenire con misure e incentivi a supporto del sistema economico locale». L’analisi settoriale conferma, inoltre, il ruolo trainante dei servizi, del turismo, della digitalizzazione e delle attività legate alla transizione green, mentre il commercio tradizionale continua a registrare le maggiori difficoltà. «Le costruzioni, dopo la spinta degli incentivi edilizi degli ultimi anni, mostrano – prosegue la nota – una fase di progressivo rallentamento». Tra i temi strategici evidenziati dai report figurano inoltre: il rafforzamento delle infrastrutture materiali e logistiche; la transizione digitale ed energetica delle imprese; la difficoltà di reperimento di personale qualificato; la necessità di trattenere competenze e giovani professionalità sul territorio. «La Camera di Commercio di Cosenza – si legge infine – continua così a mettere a disposizione di imprese, professionisti e cittadini strumenti di analisi economica utili a comprendere l’evoluzione del sistema produttivo provinciale e orientare le future strategie di sviluppo».





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