Catanzaro, Parentela: «Lista M5s composta da persone competenti e oneste»

VERSO LE ELEZIONI

CATANZARO «Martedì 7 giugno sarà presentata a Catanzaro la lista dei candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle a sostegno del candidato sindaco Nicola Fiorita. L’iniziativa si svolgerà alle ore 18 nel locale Feel Spirit&More, in via Giovanni Jannoni al numero civico 6». Lo annuncia il deputato M5S Paolo Parentela, che prosegue: «Sarò presente e interverrò insieme ai colleghi deputati del Movimento 5 Stelle Massimo Misiti, Giuseppe d’Ippolito, Elisabetta Barbuto e Riccardo Tucci».

«Abbiamo una lista – prosegue Parentela, che invita la stampa a partecipare all’appuntamento – di persone competenti, volitive, oneste, legate profondamente a Catanzaro, interne alla società civile e all’associazionismo, con esperienze di forte impegno a favore dei più deboli e candidati provenienti anche dal mondo delle professioni e del volontariato. Siamo convinti – conclude Parentela – che la nostra lista possa fare la differenza in termini di contenuti, in un progetto di riscatto della città che parte dal rinnovamento, dal grande senso del territorio e dalla lontananza da apparati e sistemi di potere».