Donato: «Bloccare le procedure concorsuali in atto al Comune di Catanzaro»

la richiesta

CATANZARO «Bloccare le procedure concorsuali in atto al Comune di Catanzaro». A chiederlo è il candidato a sindaco Valerio Donato. «Da quanto si apprende – spiega Donato – la commissioni esaminatrice dei concorsi che il Comune sta espletando, nonostante le forti censure che da mesi abbiamo lanciato in merito all’inopportuna pratica di esperire selezioni di personale nella fase conclusiva della consiliatura – sarebbe composta da 5 elementi tra cui anche il segretario di commissione. Una composizione che appare in evidente violazione del regolamento comunale il quale sancisce che l’organo deputato alla valutazione del personale debba essere composto da tre unità. In un’ottica di buone pratiche e di un auspicabile rinnovato senso delle Istituzioni, chiedo al Sindaco Abramo di voler prendere atto che sarebbe sconveniente e inappropriato oltre che illegittimo da un punto di vista formale proseguire sulla strada tracciata dall’amministrazione comunale quando mancano pochi giorni alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale».