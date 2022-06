Violenta rissa tra ucraini e bulgari a Corigliano, contestato il tentato omicidio ai presunti aggressori

il fatto

CORIGLIANO ROSSANO Dopo la violenta rissa consumatasi nei giorni scorsi in pieno centro a Corigliano, tra due cittadini bulgari e due rumeni, il pm del tribunale di Castrovillari ha mosso l’accusa di tentato omicidio questi ultimi due. Tutti arrestati il arrestati il giorno successivo: uno è stato tradotto in carcere, il secondo ucraino è indagato piede libero dopo essersi costituito mentre i due bulgari sono finiti ai domiciliari.

Per il giudice, dunque, vi sarebbe stata l’intenzione di uccidere da parte dei due cittadini ucraini che hanno ferito i bulgari a sprangate ed a colpi di bottiglia, inferti in più punti, anche vicino alla gola.

La difesa dei due rumeni ha chiesto al tribunale del Riesame la revoca della misura: a parere dell’avvocato difensore Antonio Pucci, non ci sarebbero i presupposti del tentato omicidio a seguito della rissa.