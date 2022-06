Fiori d’arancio per Matano: ha sposato il compagno Riccardo – VIDEO

Lieto evento

ROMA “Fiori d’arancio” per Alberto Matano, conduttore Rai di origini calabresi (è nato a Catanzaro), che questo pomeriggio ha pronunciato il fatidico “sì” assieme al proprio compagno Riccardo Mannino.

La cerimonia ha avuto inizio alle 18.30 e si è svolta nella splendi cornice dell’Antonello Colonna Resort & Spa, in mezzo alla natura a Labico, a poche decine di chilometri dal cuore di Roma. È questo infatti un luogo che è molto significativo per la coppia. Momenti di commozione al pronunciamento del sì da parte di Alberto e Riccardo.

È stata Mara Venier l’officiante d’eccezione per le nozze. L’attrice e conduttrice televisiva è grande amica della coppia. I due, elegantissimi in abito scuro, si sono scambiati gli anelli portati dalle nipotine e poi si sono abbracciati.

Nonostante l’invito della coppia a non condividere video o foto della cerimonia sui social, qualcosa è trapelata di questa magnifica loro giornata.

Alberto Matano ha 49 anni e dopo essere stato a lungo mezzobusto del Tg1 è oggi conduttore e autore de “La vita in diretta”. Riccardo Mannino è un avvocato cassazionista, appassionato di sport, con cui sta insieme da 15 anni.