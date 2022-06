Occhiuto: «Riaperta unità di Terapia intensiva coronarica a Rossano»

sanità

CORIGLIANO ROSSANO «Oggi abbiamo riaperto il reparto di unità di terapia intensiva coronarica dell’Ospedale di Rossano, che era chiuso da ben tre anni. Un servizio di civiltà per i cittadini calabresi. In sanità abbiamo un mare di cose da fare, e questo è solo un passo della strada che vogliamo e dobbiamo percorrere. Grazie al dottor Bisignani per l’appassionato impegno e al commissario Graziano per aver lavorato senza sosta per raggiungere questo obiettivo». Lo scrive su Facebook Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.