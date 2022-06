Crotone, consigliere comunale filma ratto all’esterno del Comune – VIDEO

L’accaduto

CROTONE “Spunta” il video di un ratto che, in piena libertà e completa solitudine, salticchia qua e là su uno dei marciapiedi esterni del Palazzo comunale che dà su via Venezia. È stato il consigliere comunale di “Consenso”, Enrico Pedace, a filmare l’accaduto questa sera poco dopo le ore 20: un orario in cui lo struscio serale è ancora in corso sulla centralissima area pedonale di via Vittorio Veneto.

Nelle immagini, l’animale balza fuori dall’incavo di uno dei finestroni del seminterrato dello stabile, tentando subito di rientrarvi, per poi decidere dileguarsi (forse definitivamente) sulla stessa via.

Con molto stupore e non poco ribrezzo, il consigliere ha così azionato la videocamera del proprio smartphone e ha quindi deciso di dare testimonianza dell’accaduto. Anche perché nel video si odono voci di bambini, con ogni probabilità presenti nelle vicinanze.

Qualche minuto dopo, Pedace ha per questo deciso di inviare tramite Pec una segnalazione al Servizio di igiene dell’Asp pitagorica, richiedendo la derattizzazione di tutta la via con urgenza.

Non è il primo caso di ratto avvistato nel centro cittadino di Crotone, aggirarsi in libertà nelle ore magari affollate (o meno) della giornata. Le segnalazioni dei cittadini intanto si susseguono.