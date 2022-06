Flop dei referendum sulla Giustizia. In Calabria affluenza al 15%

election day

Seggi elettorali aperti per il voto per le elezioni comunali e per i referendum. I municipi in cui si aprono i seggi sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni. Quando sono noti i dati definiti all’affluenza di 348 degli 818 comuni gestiti dal Viminale, la percentuale di votanti si colloca intorno al 60,97%.

Amministrative, in Calabria affluenza al 60,57%

In Calabria l’affluenza alle 23, con i dati di 44 comuni su 74, per le elezioni amministrative è del 60,57%, inferiore alle precedenti Comunali. Ai link i dati in tutti i comuni chiamati a rinnovare la rappresentanza.

Il flop dei referendum sulla giustizia

Flop per i referendum sulla Giustizia, il quorum non è stato raggiunto. Secondo le proiezioni di Opinio Rai, l’affluenza alla chiusura delle urne è stata tra il 19 e il 23 per cento. Era del 50%, infatti, la soglia minima da raggiungere. Questo potrebbe essere una delle chiamate alle urne più flop scarna storia referendaria italiana. Il sì ha raggiunto quasi il 70 per cento in tutti e 5 i quesiti. I dati reali di 5.104 comuni su 7.903 segnalano una percentuale di votanti addirittura più bassa rispetto agli exit poll: il 17,41%.

Dal 1946 a oggi sono stati 67 i referendum abrogativi: alcuni, come quello sul divorzio (1970) e sull’aborto (1981) hanno segnato lo spartiacque dei diritti nel nostro Paese e hanno avuto percentuali altissime di affluenza. Il 79,4% l’aborto e l’87,7% il divorzio.

Ma già l’ultimo referendum (17 aprile 2016) sulle trivelle, raggiunse appena il 31,18% di votanti: andò a votare un elettore su tre. E alle 19 quella l’affluenza rilevata, quella volta, fu del del 23,54%.

Il referendum in Calabria: votanti poco sopra il 15%

In Calabria, con i dati di 303 comuni su 404, la percentuale di votanti è di poco superiore al 16%. Per il referendum 1 (Incandidabilità dopo condanna) l’affluenza è del 16,42%. Per il quesito 2 (Limitazione misure cautelari) al 15,31%. Quesito 3 (Separazione funzioni dei magistrati) è del 15,66%. Quesito 4 (Membri laici consigli giudiziari) è del 15,31%. Quesito 5 (Elezioni componenti togati Csm) è del 15,31%. Ai link evidenziati le affluenze nei comuni delle cinque province: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia.