Rapina e picchia un marocchino a Corigliano, arrestato

Il fatto

CORIGLIANO ROSSANO Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati di criminalità diffusa poste in essere dai carabinieri della sezione operativa Nor del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Castrovillari, su richiesta della Procura della Repubblica di Castrovillari, diretta da Alessandro D’Alessio, nei confronti di un cittadino di nazionalità italiana, ritenuto direttamente coinvolto nella rapina e nelle lesioni gravi cagionate ad un cittadino di origine marocchina, consumate nelle giornate dell’11 e 17 maggio scorso in via Nazionale a Corigliano.

La misura cautelare recepisce le acquisizioni probatorie maturate nel corso dell’azione investigativa intrapresa dai militari, ed ha consentito di ricostruire quanto accaduto nello scalo coriglianese, ed in particolare, il diretto coinvolgimento dell’interessato nella rapina di un borsello contenente 270 euro oltre a documenti vari, ma anche la presunta responsabilità dell’indagato nelle gravi lesioni inflitte alla persona offesa, rimasta gravemente ferita e successivamente costretta al ricovero ospedaliero.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto al regime degli arresti domiciliari presso il proprio domicilio a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.