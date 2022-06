Campionato Aci Kart Racing, seconda prova ad Ugento. In pista il calabrese Quintieri

la gara

BRESCIA Dopo le gare disputate a Franciacorta (Brescia) nello scorso appuntamento del 15 maggio dove è stata registrata un’affluenza da record storico di 335 verificati per l’apertura del Campionato Italiano ACI Karting, è tutto pronto per la seconda prova in programma nel Sud d’Italia, alla Pista Salentina di Ugento (Lecce). In Puglia, nell’appuntamento estivo del 23-26 giugno, scenderanno in pista le due categorie della MINI (60 Minikart e MINI Gr.3), le categorie con le marce KZ2 e KZN Under e Senior, oltre alle due categorie del trofeo di marca X30 Junior e X30 Senior. Sarà un’occasione importante anche ai fini del campionato, l’evento avrà infatti validità di coefficiente 1,5 e quindi da fruttare per i primi protagonisti del campionato, ma sarà anche un’occasione per i piloti pugliesi per misurarsi in un bel confronto nazionale. In sella al suo kart e pronto a gareggiare per conquista di una posizione sul podio anche il giovane talento calabrese Ermanno Quintieri.