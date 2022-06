Dori: «Sfiorata tragedia al Tribunale di Paola. Il Governo intervenga»

La denuncia

PAOLA «Quello che è accaduto al Tribunale di Paola, in provincia di Cosenza, è un fatto gravissimo che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. I tribunali devono essere messi in sicurezza, il governo intervenga subito». Così dichiara Devis Dori, membro della componente Europa Verde-Verdi Europei alla Camera, commentando il fatto accaduto ieri all’interno del tribunale di Paola, dove l’ascensore è precipitato rischiando di schiacciare due dipendenti.

«Poche settimane fa – ricorda – ho presentato un’interrogazione sollecitando i Ministri competenti a intervenire, dopo la notizia di ascensori guasti in vari tribunali come a Milano. Emergono ovunque criticità strutturali oltre al problema delle barriere architettoniche che di fatto impediscono l’accesso ai Palazzi di Giustizia», spiega il deputato.

«Il rischio che accada un incidente simile a quello di Paola è altissimo – conclude – proprio due giorni fa ho ricordato in Aula alla Camera le condizioni degli ascensori dei Tribunali. Si mettano subito in sicurezza i tribunali italiani prima che accada l’inevitabile».