Tentò di uccidere militari del Corpo forestale, arrestato dopo la condanna a 12 anni

il provvedimento

CORIGLIANO ROSSANO I carabinieri dal Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano e più precisamente i militari della dipendente Sezione Operativa e della Stazione di Rossano hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, un 49enne rossanese poiché condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di tentato omicidio, furto aggravato e lesioni personali. La vicenda giudiziaria in argomento risale all’autunno del 2011, allorquando, l’arrestato, sorpreso a trafugare del legname, si scagliava contro alcuni appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, tentando di ucciderli.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva condotto presso la Casa Circondariale di Castrovillari dove dovrà scontare una pena di anni 12 e mesi 10 di reclusione.