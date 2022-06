Pnrr, Occhiuto: è necessario rafforzare la capacità amministrativa dei Comuni

l’intervento

«La ministra Carfagna è stata molto determinata a pretendere che il 40% delle risorse andasse al Sud. C’è la necessità ora di mettere su la capacità amministrativa utile a spendere queste risorse. Io ho usato spesso questa immagine, ho detto che le risorse del Pnrr sono come dei vagoni riempiti di soldi dall’Europa. Il nostro Paese forse ci è arrivato prima di riuscire a costruire i binari su cui far viaggiare questi vagoni. C’è da rafforzare la capacità amministrativa dei comuni del Sud, molti comuni sono in pre dissesto, in dissesto. Se si riesce a fare questo, il Sud questa volta può essere, al di là della retorica, il posto del Paese più vocato allo sviluppo». lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo al Forum della pubblica amministrazione. «Io vorrei che il Governo, anche se ha già fatto qualcosa, ci stesse più vicino – ha aggiunto Occhiuto – soprattutto più vicino ai Comuni per aiutarli a mettere a terra le risorse del Pnrr».