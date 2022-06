Catanzaro, scaduto il termine finale: nessun apparentamento tecnico al ballottaggio

il voto nel capoluogo

CATANZARO Solo appoggi politici, nessun apparentamento tecnico. Tutto secondo le previsioni della vigilia a Catanzaro: allo scadere del termine, fissato per questa mattina alle ore 12, all’Ufficio elettorale del Comune non si è presentato nessuno per ufficializzare eventuali apparentamenti con i due candidati sindaco Valerio Donato e Nicola Fiorita, che si sfideranno domenica 26 giugno nel secondo turno per eleggere il nuovo primo cittadino del capoluogo calabrese. Il quadro dunque si è ormai definito anche sul piano formale, nel senso che nella scheda a disposizione degli elettori catanzaresi tra sette giorni non ci saranno novità: saranno indicati solo i due candidati sindaco con le rispettive coalizioni che li hanno sostenuti al primo turno, senza nessun’altra aggiunta. A quanto si è appreso da fonti del Comune, domani si terrà il sorteggio per stabilire l’ordine sulla scheda stessa tra Donato e Fiorita. Nessun apparentamento tecnico quindi ma solo sostegni politici, come quello della parlamentare di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che al ballottaggio sosterrà Donato, e quello del candidato sindaco Antonello Talerico, che al ballottaggio sosterrà Fiorita. Da altre forze politiche, e dagli altri due candidato sindaco in lizza, Francesco Di Lieto e Nino Campo, nessuna indicazione di voto per il secondo turno.