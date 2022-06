Azienda ospedaliera di Cosenza, Filippelli: «Il sistema va rifondato con le figure mancanti»

la riunione

COSENZA Il commissario straordinario, Gianfranco Filippelli, ha incontrato, nella mattinata di oggi, nella biblioteca della direzione di presidio, i direttori delle unità operative cliniche.

«Obiettivo dell’incontro – come lo stesso commissario ha spiegato – è la costruzione di un clima di collaborazione e reciproca fiducia con i quali affrontare proficuamente la stagione di riorganizzazione che ci aspetta».

«Il sistema Annunziata – ha detto Filippelli – va rifondato e per raggiungere questo obiettivo abbiamo l’esigenza di individuare i direttori di unità operative cliniche mancanti, incrementare l’organico, puntare sulla formazione e l’aggiornamento professionale e migliorare il confort ospedaliero dei vari reparti».

Il commissario straordinario che è giunto in biblioteca dopo il consueto giro nelle corsie di alcuni reparti – oggi è stata la volta di Chirurgia Toracica, Urologia, Gastroenterologia, Medicina Valentini, Pronto Soccorso; nei giorni scorsi ha visitato i Laboratori di Analisi e le Chirurgie – ha relazionato sulle procedure in corso e le attività che ha ritenuto di intraprendere con urgenza, dopo il suo insediamento.

Sul fronte reclutamento il commissario ha informato i direttori dell’integrazione dell’Ufficio Concorsi con nuovo personale, della pubblicazione della graduatoria per il reclutamento di otto infermieri pediatrici, dell’avvio delle procedure per i concorsi di direttore di pronto soccorso e di prevenzione e protezione ambientale.

Sono in arrivo, dalle graduatorie Asp, 15 assistenti tecnici e 30 infermieri, figure professionali queste ultime, indispensabili per consentire l’apertura dell’obi e lo spostamento di alcune degenze nei reparti di nuova ristrutturazione, come ad esempio le degenze di chirurgia cascolare. In fast truck il Dea, per il quale sono in dirittura d’arrivo i collaudi , l’acquisto di arredi e la formazione del personale.

Il commissario ha assicurato la riattivazione di posti letto in Gastroenterologia, Chirurgie e Medicina Valentini.

«Attendiamo la delibera di accreditamento dell’Asp – ha dichiarato Scarpelli parlando del polo oncologico – e accelereremo sulle procedure perché i trasferimenti di Oncologia ed ematologia libereranno spazi e risorse all’Annunziata». E sul fronte investimenti tecnologici ha spiegato di avere «rassicurazioni dal presidente-commissario – ha concluso Filippelli – che con i fondi Pnrr possiamo aggiornare la lista delle attrezzature tecnologiche e reperiremo altre risorse per l’acquisto del robot chirurgico “Da Vinci”».