Corigliano Rossano, maltrattava la moglie: allontanato

violenza di genere

CORIGLIANO ROSSANO Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati di violenza di genere i carabinieri dal Reparto territoriale di Corigliano Rossano, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla parte offesa ed ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, emessa, su richiesta della Procura della Repubblica, diretta da Alessandro D’Alessio, dal gip del Tribunale di Castrovillari, nei confronti di un 50enne del posto, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’attività investigativa intraprese dai militari, ha consentito di ricostruire, a livello di gravità indiziaria ed in attesa dei successivi sviluppi, considerata l’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari, quanto successo alla moglie dell’indagato, la quale avrebbe subito comportamenti, ricostruiti a livello di elevata probabilità, che si sarebbero sostanziati in maltrattamenti plurimi lesivi della persona.