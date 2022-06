Cosenza, l’Ambasciatrice del Kosovo incontra la Presidente della Provincia Succurro

l’incontro

COSENZA Il Salone degli Specchi ha ospitato l’incontro della Presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro con l’Ambasciatore della Repubblica del Kosovo in Italia, Lendita Haxhitasim. Presenti all’incontro una delegazione di 21 sindaci dei Comuni Arbëreshë del cosentino. «Italia e Kosovo sono legati da una profonda amicizia, un legame solido che dura da anni», dice l’ambasciatrice laureata all’Università della Calabria. «Sono fiera dell’orgoglio dei sindaci della nostra comunità storica arbereshe e con loro riavviamo un contatto che non si è mai davvero interrotto». «Tradizione, cultura e costumi da valorizzare con l’aiuto della Provincia di Cosenza. Siamo la democrazia più giovani d’Europa e venire in Italia e trovare simbolo della nostra cultura è davvero emozionante», conclude Haxhitasim.











«La nostra è la provincia con il maggior numero di comuni arbereshe», afferma il presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro. «Noi e gli amici del Kosovo abbiamo voglia di continuare la collaborazione e per questo stringeremo un patto di amicizia, un protocollo d’intesa per dare anche il via a possibile scambi economici».

L’orgoglio dei sindaci arbereshe

Per i sindaci arbereshe, l’orgoglio di essere riusciti a mantenere e preservare l’identità: lingua, usi, costumi, cultura. In Calabria, sono trenta i Comuni arbereshe, di cui ventuno nella sola provincia di Cosenza, tutti decisi a portare avanti la valorizzazione delle comunità e le relazioni con i Paesi di origine. (f.b.)