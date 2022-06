Su un sito calabrese la fake news sulla morte di Piera Maggio. Sciarelli: «Vergognoso»

il caso

«Ancora non sono morta. Per coloro che stavano già festeggiando la notizia, non vorrei che gli abbia rovinato la festa. A parte gli scherzi, siete proprio degli sciacalli». È il commento di Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, alla falsa notizia della sua morte circolata nelle ultime ore su un sito. La fake news è stata commentata ieri sera nel corso della puntata di Chi l’ha visto? anche dalla conduttrice Federica Sciarelli: «Vogliamo denunciare che ieri è stato pubblicato un post davvero vergognoso su un sito che si chiama Calabria da Sogno.it. Il sito annuncia la morte di Piera Maggio. E poi viene ripreso, come spesso succede, da altri. C’è chi lo rilancia sui social, chiedendo di scrivere una preghiera oppure di mettere un cuoricino. Perché vogliamo denunciare questo? Perché per conquistare contatti, più contatti vuol dire più pubblicità, si fanno questi titoli a effetto che sono delle vere e proprie bufale. È una mancanza di rispetto nei confronti di una donna che già sta soffrendo abbastanza, troppo per la scomparsa della figlia. Piera Maggio, quando si è accorta di questo post, con grande ironia ha scritto che forse qualcuno in questo momento sta festeggiando, ma gli roviniamo la festa. Lei sta conducendo una battaglia incredibile per trovare la figlia e tante cose le vanno contro». Il post è stato in seguito rimosso. «Secondo noi – ha continuato Sciarelli – serve una regolamentazione. Devono esserci delle regole anche per questi siti. Non si possono sparare delle cose così, sparare sulle persone solo per conquistare più contatti, più pubblicità. Se vedete altre cose di questo tipo in giro, ditecelo e le denunceremo».