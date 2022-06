Il calabrese Quintieri in pista nella seconda prova del Campionato Italiano ACI Karting

la gara

COSENZA Ottima affluenza anche per la seconda prova del Campionato Italiano ACI Karting in programma alla Pista Salentina di Ugento (Lecce) nel weekend del 23-26 giugno 2022, con oltre 240 piloti nell’elenco iscritti ancora provvisorio. Sono pronti a scendere in pista i maggiori protagonisti della scorsa prova di Franciacorta, oltre a diversi piloti del sud d’Italia. In questo appuntamento, con coefficiente 1,5, sono in gara le categorie 60 Minikart e MINI Gr.3, KZ2, KZN Under e Senior, X30 Junior e X30 Senior. Al momento, sono 66 i piloti della MINI Gr.3, 28 nella 60 Minikart, 33 in KZ2, 29 in KZN Under, 15 nella KZN Senior, 32 nella X30 Junior, 39 nella X30 Senior. In sella al suo kart anche il talentuoso pilota calabrese Ermanno Quintieri. La prima prova della stagione a Franciacorta mantiene il record storico del Tricolore con 335 piloti verificati, ma anche per il secondo appuntamento di Ugento si tratta di un bel primato di partecipazione con i suoi (provvisori) 242 piloti iscritti.

Il programma

Prove libere da giovedì 23 giugno, prove libere e prove cronometrate venerdì 24 giugno, manche sabato 25 giugno, doppie finali in diretta TV e Live streaming domenica 26 giugno con gara-1 a partire dalle ore 10:10, gara-2 dalle ore 14:30.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CAMPIONATO ITALIANO 2022:

– 2^ prova – 26 giugno 2022 – Pista Salentina, Ugento (Lecce), Puglia – Coefficiente 1,5

Categorie: KZ2, MINI Gr.3, 60 Minikart, KZN Under e Senior, X30 Junior e Senior.

– 3^ prova – 24 luglio 2022 – Pista 7 Laghi, Castelletto di Branduzzo (Pavia), Lombardia

Categorie: KZ2, MINI Gr.3, 60 Minikart, X30 Junior e Senior, Rok Junior e Senior.

– 4^ prova – 28 agosto 2022 – Circuito Internazionale Napoli, Sarno (Salerno), Campania

Categorie: KZ2, MINI Gr.3, 60 Minikart, X30 Junior e Senior, OK e OK-Junior (prova unica).

– 5^ prova – 25 settembre 2022 – Kartodromo Val Vibrata, Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo), Abruzzo – Coefficiente 1,5

Categorie: KZ2, MINI Gr.3, 60 Minikart, KZN Under e Senior, X30 Junior e Senior, Rok Junior e Senior.

Diretta Tv

Diretta TV su ACI Sport TV (Sky canale 228), diretta Live Streaming e on demand sul sito www.acisport.it, diretta sulla pagina Facebook del Campionato Italiano ACI Karting. Differita su MS Sport canale del digitale terrestre di Mediasport Group.