Emergenza criminalità a Cetraro, Bruno Bossio al Governo: «Attivare una tenenza dei carabinieri in città»

L’iniziativa

CETRARO «Ho presentato un’interrogazione urgente al ministero dell’Interno per sollecitare l’attivazione della tenenza dei carabinieri a Cetraro e tutte le iniziative necessarie a marcare la presenza dello Stato e delle forze dell’ordine in un territorio che ormai da tempo sta subendo una preoccupante impennata di eventi criminali». Ad affermarlo la parlamentare del Pd, Enza Bruno Bossio, che aggiunge: «Solo per stare alla cronaca più recente, vi sono stati tentati omicidi, una gambizzazione, furti, incendi dolosi e finanche colpi d’arma da fuoco contro il maresciallo della stazione di carabinieri». «Quanto basta – prosegue la deputata dem – in un’area notoriamente esposta al controllo e agli abusi della criminalità organizzata, per rendere urgente e necessaria una pronta iniziativa dello Stato, finalizzato ad affiancare l’amministrazione locale, rassicurare le comunità del territorio e garantire una sana affermazione dei principi di legalità e ordine pubblico».