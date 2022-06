Politeama, attestati al Coro di voci bianche per l’esibizione nella “Carmen”

L’opera lirica

CATANZARO Sul palco del Teatro Politeama di Catanzaro, in occasione dell’appuntamento conclusivo della stagione, sono stati consegnati gli attestati ai piccoli componenti del Coro di voci bianche che hanno partecipato all’allestimento originale dell’opera lirica “Carmen”.

Presenti il maestro Giovanna Massara, che ne ha curato la preparazione insieme alla collega Laura Screnci, il direttore generale Aldo Costa e il vicedirettore del Conservatorio Tchaikovsky, Valentina Currenti, già in commissione alle audizioni conoscitive per l’ammissione al laboratorio corale.

«Un momento di grande emozione e felicità per tutte le famiglie – commenta una nota – e i piccoli artisti, che hanno potuto ricevere un simbolico riconoscimento del loro contributo in una produzione dalla grande valenza culturale e musicale. Iniziativa che ha visto coinvolte, fra l’altro, realtà importanti del territorio aprendo le porte del teatro ai tanti giovani calabresi che aspirano a realizzare il sogno di una professione nel mondo dello spettacolo».

«Il Politeama vuole confermarsi anche come luogo di formazione e di produzione, in cui i talenti emergenti possano trovare sempre più spazio e sentirsi valorizzati», hanno commentato il sovrintendente Gianvito Casadonte e il direttore generale Aldo Costa. «Quest’anno – concludono i due –, con la riapertura dopo lo stop drammatico a causa della pandemia, il teatro è tornato ad essere un centro culturale vivo e attivo, con una stagione ricca e variegata, nonostante le esigue disponibilità finanziarie, a dimostrazione di una sensibilità che rimane immutata per la crescita della città».