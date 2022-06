A “20.20” Giovanni Politano: «Da Paola una rivoluzione politica»

il talk

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20”, l’approfondimento settimanale in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de L’altro Corriere tv. Ospite di Ugo Floro il neo sindaco di Paola Giovanni Politano. «È stata una rivoluzione politica quella che è partita dal nostro comune». Così il primo cittadino dell’importante centro tirrenico del cosentino. «Ora però – ha aggiunto Politano – bisogna essere conseguenti rispetto ai programmi e alle legittime aspettative del popolo. Io ce la metterò tutta, forte di un sostegno sociale che ho sentito sin dall’inizio del processo elettorale». Quanto alla futura composizione della giunta, Politano non ha dubbi: «Non ci perderemo in estenuanti liturgie e daremo in tempi brevi a Paola il governo che merita. In tal senso già all’insediamento del nuovo consiglio comunale presenteremo gli assessori, tenendo ovviamente conto del dato politico di gratificare in giunta tutte le componenti della coalizione vincente».