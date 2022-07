il fatto

REGGIO CALABRIA ancora un incidente sulla strada statale 106, questa volta a Lazzaro, nella periferia sul di Reggio Calabria. Secondo quanto si è appreso, un’auto, per cause in corso di accertamenti, si è completamente ribaltata. sul posto le forze dell’ordine per le verifiche di rito e anche i sanitari del 118. Disagi alla circolazione, oggi particolarmente intesa per il week end.