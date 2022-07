Pd, Gabriele Petrone nominato presidente del circolo di Cosenza – VIDEO

la decisione

COSENZA Si è svolta la riunione della Direzione cittadina del Pd convocata dalla Segretaria Rosi Caligiuri. Hanno portato saluti Maria Locanto e Daniele Intrieri in rappresentanza del Segretario Provinciale Vittorio Pecoraro e il Sindaco di Cosenza Franz Caruso. Appassionato e incisivo come sempre l’intervento della deputata Enza Bruno Bossio. Presenti i consiglieri comunali e il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca. Nella relazione e nel dibattito che ne è seguito si è messo in evidenza la necessità di perseguire con determinazione sulla linea che ha visto confermare, per il PD i risultati elettorali positivi iniziati, non a caso con la vittoria al Comune di Cosenza. Si tratta di proseguire sulla strada della alleanza riformista e progressista che ha al centro il PD rispetto ad una destra che si connota in termini sempre più retrivi e reazionari come testimonia il dibattito parlamentare sullo ius scholae. È stata inoltre sottolineato la necessità di realizzare pienamente il programma politico dell’ultimo congresso del PD concernente la realizzazione del nuovo ospedale a Vaglio Lise, la nuova mobilità urbana con la metrotranvia, la realizzazione dell’area urbana attraverso l’unione dei comuni. Al termine del dibattito è stato eletto Presidente Gabriele Petrone, vicesegretario Luigi Covello e tesoriere Luigi De Cicco.