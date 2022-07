Il sole, il mare, la vacanza e… la Calabria magica di Rocío Munoz Morales

Fiori d’arancio?

ROCCELLA JONICA «Chieditemi se sono felice». Sono le parole che accompagnano quest’oggi sul social (Instagram) gli scatti di oggi in bikini di Rocío Munoz Morales – attrice, conduttrice e modella madrilena, attualmente compagna di Raul Bova – mentre si trova sulla splendida spiaggia di Roccella Jonica.

«Ps. Calabria, ti voglio bene!» e qualche emoticon si leggono più avanti nel post per comunicare ai suoi follower gli effetti benefici prodotti dalla location in questi giorni di vacanza. Ma si tratta solo di questo? Indiscrezioni di qualche giorno fa, preannunciavano infatti i fiori d’arancio con l’attore italiano che è nato sì a Roma, ma che vanta origini calabresi, proprio a Roccella.

Che sia stata per Rocìo Morales l’occasione per un primo sopralluogo? Chissà… sarà il tempo a svelarlo. Del resto, anche l’attrice e modella spagnola intrattiene rapporti con la Calabria: è infatti protagonista della docuserie “Donne di Calabria”.

Ai più curiosi non resta che intanto ammirare i giorni spensierati della bella Rocìo uscire come una sirenetta dalle acque dello Jonio.