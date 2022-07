Quattro feriti in un incidente sulla statale 18. Necessario l’intervento dell’elisoccorso

lo scontro

SCALEA Tamponamento con quattro auto coinvolte e due feriti gravi lungo la statale 18 tra Scalea e Santa Maria del Cedro. Nuovo incidente sulle strade delle vacanze e delle gite domenicali, per fortuna senza tragiche conseguenze. Nel caso dell’impatto avvenuto questa mattina, uno dei feriti è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto. Per soccorrerlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall’abitacolo e poi affidato alle cure dei sanitari sopraggiunti con l’elisoccorso per il trasporto all’ospedale Annunziata di Cosenza. Per un secondo ferito è stato necessario l’intervento del 118; gli altri due hanno riportato soltanto lievi contusioni. Disagi alla circolazione: la statale è rimasta chiusa per un paio d’ore.