Le vacanze di Sergio Rubini in Calabria. «Voglio diventare il divulgatore ufficiale della regione»

ROMA La toccata e fuga di Bobo Vieri a Palmi, il blitz di Rocìo Munoz a Roccella Jonica. E prima ancora la due giorni – per lavoro, ma anche per diletto – di Jovanotti tra Scilla e Gerace. Non sono pochi i vip che scelgono la Calabria per le vacanze. Ce n’è uno però che aspira, praticamente si propone, per un ruolo quasi da ambasciatore della regione. Lo scopre l’Ansa, che ha chiesto ai Vip di raccontare le loro agognate ferie, prendendo spunto da Fedez e Chiara Ferragni che si godono un primo scampolo di vacanza in Salento, in una masseria vicino Otranto, mentre Cindy Lauper festeggia il suo compleanno e trent’anni d’amore a Capri con l’attore David Thornton e Sabrina Ferilli ha scelto. A scegliere la Calabria è Sergio Rubini, celebre attore che con la Calabria ha già un rapporto professionale profondo (ha recitato in Aspromonte – La Terra degli ultimi, di Mimmo Calopresti). «Quest’estate? Non in Puglia. È stracolma. Me lo ha detto anche il governatore Michele Emiliano: non c’è posto, non ce veni’ – racconta tra il serio il faceto l’attore e regista – Me ne andrò in Calabria. Anzi, voglio diventare il divulgatore ufficiale della Calabria. Forza, venite tutti in Calabria».