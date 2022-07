Maltempo, tromba d’aria e temporali al nord: danni e un morto

dal nazionale

ROMA Un’ondata di maltempo ha colpito il nord Italia in serata. Raffiche di vento, nubifragi e allagamenti in Emilia, Lombardia e Veneto dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in centinaia di interventi. Una tromba d’aria si è abbattuta nel Piacentino: a Besenzone, una persona è morta per il crollo della parete di un casolare. A Fiorenzuola, sempre in provincia di Piacenza, il forte vento ha scoperchiato parte del tetto di un ospedale. Nella città emiliana al confine con la Lombardia la pioggia ha poi travolto 300 bancarelle nella fiera patronale di Sant’Antonino. Gran parte del territorio emiliano è stato investito da bombe d’acqua: centinaia le richieste di intervento da Parma a Reggio Emilia.

A Modena è stata colpita la zona della provincia a nord della via Emilia: alberi abbattuti e coperture di alcune fabbriche divelte. Una decina le squadre vigili del fuoco che stanno operando sul posto. I fulmini hanno provocato anche alcuni principi d’incendio nei campi in buona parte spenti dalla pioggia. È divampato invece un rogo in un campo a Finale Emilia e fiamme sono divampate in un deposito di fieno all’aperto a Novi di Modena. Sul posto i pompieri che non rilevano, al momento, persone rimaste ferite. Anche a Cremona una tromba d’aria ed un nubifragio hanno causato diversi danni: allagati sottopassi e scantinati.