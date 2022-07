Nei boschi della Sila per fare legna, ma svanisce nel nulla: si cerca 78enne

Apprensione

SAN GIOVANNI IN FIORE Sono ore d’apprensione quelle che accompagnano le ricerche di un 78enne, F.S., originario di San Giovanni in Fiore, nel Cosentino, di cui non si ha più traccia dalle prime ore del pomeriggio di oggi. L’uomo che si è recato tra i boschi della Sila per raccogliere della legna è stato avvistato per l’ultima volta nei pressi del Valico di Montescuro. A condurre le ricerche oltre alla Protezione civile e ai carabinieri, anche personale del soccorso alpino, vigili del fuoco e uomini della Guardia di finanza.