Turismo, la Calabria tra le regioni più attrattive

il report

ROMA Le vacanze estive in Italia all’insegna del relax e del mangiar bene. The Fork, l’app leader nella prenotazione online dei ristoranti, ha realizzato un sondaggio sui programmi per l’estate ottenendo oltre 3.000 risposte. L’85,5% degli intervistati prevede di andare in ferie e il mare è la destinazione più gettonata: la prenota il 72% degli utenti contro il 9,7% che andrà in montagna e l’8,7% che sceglierà le città d’arte. In ogni caso, il 70% degli intervistati prevede di andare al ristorante più spesso rispetto al resto dell’anno. Il report “The Fork” prevede uno scontrino medio a persona pari a 35 euro, che raggiunge i 50 euro a cena per il 20% del campione. Non solo: la scelta della meta dipende per il 40% degli utenti dalla presenza in loco di buon cibo e buoni ristoranti. Se all’estero le destinazioni più prenotate sono Grecia (20%), Spagna (19%), Francia (12%) e Paesi extra-europei (17%), in Italia si confermano regioni più attrattive: Puglia (14%), Sicilia (12%), Toscana (9,8%), Sardegna (9,7%), Calabria (8%), Emilia Romagna (7,8%), Trentino-Alto Adige (6%), Campania (5,7%), Liguria (5%) e Marche (4%). Sempre secondo il sondaggio “The Fork”, in vacanza si va in coppia (43%), famiglia (41%) e con amici (12%) e si trascorrono soprattutto una settimana (40,5%) o due settimane (33%) di puro relax.